“Kentsel dönüşüm Türkiye’nin birikimi olan yasa”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşüm yasası ne hızlı ne alelacele ne de herhangi birisine rant sağlamak amacıyla yapılmış bir yasa" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Özhaseki, "Kentsel dönüşüm yasası ne hızlı ne alelacele ne de herhangi birisine rant sağlamak amacıyla yapılmış bir yasa" degerlendirmesini yaptı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşananlara yönelik eleştirilere de cevap veren Özhaseki, şunları söyledi:"260 bin tane bağımsız birim yıkılmış. 'Her bir binada iş makineleri hazır edelim' deseniz, 10'ar tane iş makinesi koysanız 2 milyon 600 bin iş makinesi bulundurmanız gerekiyor. Gerçekten de ilk saatlerden itibaren bütün hükûmet ayaktaydı, bakanlar oradaydı. Belediyelerimizi de gönderdi. En büyük belediyelerimizi Hatay'a gönderdik. Orada birçok CHP'li belediye de vardı ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki deprem turisti gibi geldiler, görüntü verdiler, selfi çektiler, bırakıp gittiler."