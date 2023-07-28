Keşif uçakları yangın bölgesinde! T70 başa geçti: 3 günde 184 sorti yaptı

İNSANLI KEŞİF UÇAKLARI YANGIN BÖLGESİNDE

Öte yandan, Bakanlığın envanterine bu yıl giren yeni hava araçlarından ileri teknolojiye sahip insanlı keşif uçakları da başta orman yangınları olmak üzere deprem, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra ormancılık ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabiliyor.

İleri teknolojik sensör ve kameralı görev sistemlerine sahip keşif uçakları, sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayıp bunları haritalandırabilen yüksek teknolojili görev sistemi özelliği de taşıyor.

İnsanlı keşif uçağı, 100 bin hektar büyüklükte bir alanın yüksek çözünürlüklü ortofoto haritasını 30 dakikada üreterek uydu vasıtasıyla saha yöneticilerine aktarabiliyor.