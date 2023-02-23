Kesintisiz iletişim için ortak akıl aranıyor

Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra aksayan iletişim için devlet ve özel sektör yol haritası belirliyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, deprem bölgesinde yıkılan binaların üzerindeki baz istasyonları, güvenlik nedeniyle bu istasyonlara enerji verilemeyişi, yolların kapalı oluşu gibi nedenlerin iletişim sorununa neden olduğunu belirterek, "Hepimizin ders alacağı, ileriye dönük bunu kamu otoriteleri ile birlikte planlayacağımız yeni konular oluştu" dedi. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Önal, depremden zarar gören altyapının ikamesi için 3 milyar TL gibi bir yatırım ihtiyacı bulunduğunu, rakamın daha sonra netleşeceğini, sigorta tanzim konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Baz istasyonlarının mimarisinden enerjinin kesintisiz sağlanması konusunda daha fazla akaryakıt stoku bulundurulmasına ve jeneratör tipleri belirlenmesine kadar bir dizi yapısal tedbir üzerinde kafa yorulduğunu belirten Önal, şöyle konuştu: "Yetkililerle görüşmeler yapılıyor. Bu süreç tek bir markanın önde olacağı bir mantıkla yürütülemez. Ulusal dolaşım (national roaming) için pilot çalışma yapılması gerek. Bizim afet zamanında national roaming yapmak konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu konuya tüm operatörler olarak önümüzdeki dönemde daha yakından eğileceğiz, çok daha büyük bölgelerde kontrollü tatbikatlar yapma gibi yakın vadeye koyduğumuz planlar var."Yıkılan baz istasyonlarının tamamının binaların üzerinde olduğunu anlatan Önal, "Yıkılmayanların temel sorunu da enerjiydi. Baz istasyonları şehre indikçe, binalarla ilgili 'çürüklük-sağlamlık' ayrışması ve risk artıyor" dedi. Önal mevzuat gereği kamu binalarının üzerine baz istasyonu konulamadığını belirterek, şöyle konuştu: "Nüfusun yoğun olduğu yerlere kule istasyonu dikemiyorsunuz. Birçok yerde vatandaş da belediyeler de buna karşı çıkıyor. Mecburen binaların üzerine koyuyorsunuz. Kamu binalarının yıkılmadığını gördük. Belki bu yönde bir mevzuat çalışması yapılabilir. Deprem açısından riskli binalara ilişkin bilgilerin bizim gibi operatörlere de verilmesi, eğer istasyon riskli binadaysa onun taşınması gerekir. Bu konuda da devletin ilgili kurumlarıyla çalışılıyor."Depreminilk anından itibaren kriz yönetim merkezleri oluşturduklarını, çeşitli bölgelerden 1.400 kişiyi deprem bölgesinde görevlendirdiklerini belirten Önal, "Bir yandan onarım ihtiyacı duyulan baz istasyonlarına erişmeye çalıştık. Diğer bir yandan enerji hatlarında oluşan ciddi hasar ve güvenlik tedbirleri sebebiyle, bölgeye elektrik verilemediğinden, iletişim için gerekli enerjiyi jeneratörler ile sağladık. Yıkılan binalar üzerindeki mobil sahaların yerine mobil istasyonlar, karavan tipi mobil araçlar ve yeni sahaların aktive edilmesi için zamanla yarışıyoruz. Şu ana kadar 220'nin üzerinde yeni saha aktivasyonunu sağlayarak deprem öncesi seviyenin üzerine çıkabildik" dedi. Önal, Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi'ndeki 138 gönüllü çalışanın enkaz altından 65 kişiyi sağ çıkardığını anlattı.2022 yılsonu finansal sonuçlarını da açıklayan Önal, şu bilgileri paylaştı: "Toplam abone sayımız 52.8 milyona, mobil abone sayımız 25.5 milyona çıktı. 2022'deki yatırım harcamalarımız 13.9 milyar TL oldu. Konsolide gelirlerimiz yüzde 40.2 artarak 48 milyar TL, net kârımız da 4 milyar 135 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023'te operasyonel gelirlerimizin yıllık yaklaşık yüzde 52-55 aralığında büyüyeceğini, konsolide FAVÖK'ümüzün 23-25 milyar aralığında, yatırım harcamalarımızın da 17-19 milyar TL olacağını öngörüyoruz."AFETİNilk anından itibaren iletişimi tesis etmek, çalışanlarının güvenliğini sağlamak, kurtarma ve hasar giderme çalışmalarına destek vermek için tüm kaynaklarını seferber ettiklerini belirten Önal, "Yaraları birlikte saracağız" dedi. Önal, 11 ilde kurulan 70 çadır kentten 56'sında, 47 konteyner kentten ise 8'inde fiber altyapı kurulumlarını tamamladıklarını kaydetti. Depremden etkilenen vatandaşların ilk andan itibaren yanında olduklarını ücretsiz konuşma, SMS ve internet yüklemeye devam ettiklerini bildiren Önal, etkilenen illerde tüm abonelerin bir aylık fatura ücretini iptal ettiklerini ve sonraki faturalarını da ötelediklerini, bu kapsamda borç nedeniyle kapama yapılmayacağını, gecikme faizi işletilmeyeceğini aktardı.