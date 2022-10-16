Kestane üreticilerini hasat telaşı sardı

Önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın ve İzmir arasında kalan dağlarda havanın serinlemesi ile birlikte hasat telaşı başladı. Aynı zamanda önemli bir ihracat ürünü olan kestanenin hasadı için komandolar gibi ağaçlara tırmanan özel eğitimli işçiler azaldığı için kestane çırpıcılarına mühendislerden daha fazla ücret veriliyor.

Aydın'ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler şu günlerde adeta zamanla yarışırken, yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler, kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen bölgelerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor.

Sezonun yeni başlaması sebebiyle daha piyasanın oluşmadığını söyleyen kestane üreticisi Muhammed Palaz, "Babamın çocukluğundan ben doğduğumdan beri bu işle uğraşıyoruz. Dedelerimizden ninelerimizden kalma bir meslek. Kestane sezonu yeni başladı. Şimdilik kestaneleri ağaçtan döküyoruz. Döktüklerimiz toplayıp gömüyoruz. Belli bir süre gömülenlerin dikeni çürüdükten sonra oradan çıkarıp pazarlamasını yapıyoruz. Bu sene biraz kuraklık olmasına rağmen rekolte güzel. Tanesi ve kalitesi gayet iyi. Henüz piyasa açılmadığı için belli bir fiyat yok. Geçen sene 28-35 TL civarındaydı. Bu yıl 40-45 TL civarında bekleniyor. Henüz piyasa oluşmadı. Yaklaşık 15 gün sonra belli olur. Kestane çırpma işinin aşırı derecede tehlikesi var tabi. Ölümle sonuçlanabilen vakalar oluyor. Ancak çocukluğundan beri bu işin içinde yetişmiş olan insanlar alışık. Biraz da dikkat olduğunda herhangi bir tehlike söz konusu olamaz" diye konuştu.