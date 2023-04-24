Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar iddiasını çürüttü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye 300 milyar dolar yatırım getireceğine yönelik vaadine "palavra" dedi. Canikli, "İngiliz finans sisteminin Türkiye'ye yatırım amacıyla 300 milyar dolar gibi bir parayı göndermesi mümkün değildir. Kılıçdaroğlu İngiltere ziyaretinde doğrudan yatırım yapan hiçbir şirketle görüşmemiştir. Sıcak para olarak tanımlanan portföy yatırımcılarıdır. Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle tefecilerdir" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de tefecilerle görüştüğünü iddia eden Canikli, "Görüştükleri fon ve şirketler arasında doğrudan yatırım yapan hiçbir firma bulunmuyor. Yatırım bankaları sadece portföy yatırımı yapan şirketlerdir. Bunlar da doğrudan yatırım faaliyetinde bulunmazlar. Entrepreneur Fist şirketi danışmanlık firması konumundadır. Firma yetkilisi olarak görüştükleri kişi firmanın CEO'su değildir" dedi. The Alan Turing Institude ise İngiltere'de veri bilimi ve yapay zeka üzerine araştırmalar yapan ulusal bir araştırma kuruluşu olduğunu söyleyen Canikli, "Yani Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü girişim sermaye fonları ve yatırım bankaları, sıcak para olarak tanımlanan portföy yatırımcılarıdır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle tefecilerdir. Bunlar fabrika kurmazlar, şirket satın almazlar veya ortaklık tesis etmezler" değerlendirmesinde bulundu.YATIRIM yapacak şirket ya da fonlar da bulunmamaktadır" diyen Nurettin Canikli, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "İngiltere ekonomisi çok büyük sermaye ihtiyacı içerisindedir. İngiltere Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğünün yüzde 25'ine tekabül eden bir sermaye transferini, 10 milyar dolar tutarındaki yatırımı dahi Türkiye'ye kanalize edemez."