Kılıçdaroğlu’nun yapısal reçetesi ’BALON’ çıktı: Dünyanın en ünlü iş insanlarından diye tanıtmıştı: Joel Shulman kimdir?

SHULMAN'IN SADECE 60 MİLYON DOLARLIK BİR FONU YÖNETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu bu çalışmaları bitince tüm Türkiye'ye yapısal reçetesini açıklayacağını ifade ederken, dünyanın en önde gelen yatırımcılarından diye tanıttığı Shulman'ın sadece 60 milyon dolarlık ERSHARES isimli bir fonun yönetici olduğu ortaya çıktı.