Kilosu 25-30 TL’ye satılan örtü altı çilek, üreticisini sevindiriyor





Bir dönümde 10 bin kadar çilek fidesi dikimi gerçekleştirebildiklerini anımsatan örtü altı çilek Üreticisi aynı zamanda ziraat teknikeri Faruk Şenol, "Ekimi yapılan fidelerden Eylül ile Haziran ayı arasında çok güzel verim alıyoruz, 6 ton kadar çilek üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunları da market, manav ve pastanelere veriyoruz. Geçtiğimiz sene çileğin fiyatı 15 ile 20 TL'ydi, bu sene ise 25 ile 30 TL arasında gidiyor. Buda bizi ekonomik olarak mutlu ediyor" dedi.