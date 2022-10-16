Kilosu gram altın ile yarışıyor! Vücut direncini artırıp hastalıklardan koruyor





İşçilik ile paketleme maliyeti nedeniyle ambalajlı ürünün kilogram fiyatının 1000 lirayı bulduğunu belirten aktar Orkun Yılmazörs, "Ihlamur genelde 20, 40 gramlık paket satılıyor. Pahalı bulanlar, 20 gramlık paketi alıyor ya da ada çayı, kekik tarzı bitki çayı içiyor. Bazıları zerdeçal, zencefil gibi köklerle karıştırıyor. İşçilik maliyeti de yüksek olduğu için ıhlamur eskisi kadar satılmıyor" dedi.