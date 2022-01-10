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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Kimlik kartlarında e-İmza dönemi başladı

Kimlik kartlarında e-İmza dönemi başladı
TÜRKİYE genelinde 50 ildeki 75 nüfus müdürlüğünde kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesine başlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, kimlik kartlarının işlevini artırmak için çalıştıklarını belirterek, ilk aşamada sürücü belgelerinin kimlik kartlarına yüklendiğini, bunu yapanların sürücü belgesi taşımasına gerek kalmadığını anlattı. Erdil, projenin ikinci aşamanın e-İmzaların kimlik kartlarına yüklenmesi olduğunu ifade etti. Uygulama için en üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.
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Kimlik kartlarında e-İmza dönemi başladı
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