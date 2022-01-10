Kimlik kartlarında e-İmza dönemi başladı

TÜRKİYE
genelinde 50 ildeki 75 nüfus müdürlüğünde kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesine başlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil
, kimlik kartlarının işlevini artırmak için çalıştıklarını belirterek, ilk aşamada sürücü belgelerinin kimlik kartlarına yüklendiğini, bunu yapanların sürücü belgesi taşımasına gerek kalmadığını anlattı. Erdil, projenin ikinci aşamanın e-İmzaların kimlik kartlarına yüklenmesi olduğunu ifade etti. Uygulama için en üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.