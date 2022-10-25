Kimse enflasyona ezdirilmeyecek

Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'na, çalışanların enflasyona karşı korunması, kritik projelerin yaşama geçirilmesi, istihdamı artıran, emekliyi, esnafı, öğrenciyi, tasarruf sahibini, işletmeleri koruyan önemli adımlar damgasını vurdu.Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelecek yıl, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerin kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların Genel Sağlık Sigortası primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. Akkuyu Nükleer Santrali elektrik üretimine başlayacak, bor tesisleri kurulacak, elektrikli otobüsler uzun yola çıkacak, dijital Türk Lirası kullanımı başlayacak, iklim değişikliğine uygun tarımsal üretim yapılacak. Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların, emekli aylıklarının 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak.Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek. 2023 yılında İşsizlik Sigorta Fonu varlığı 135 milyar liraya ulaşacak. KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay kademeli yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayisine ayrılan pay da yüzde 50'ye çıkılacak. Hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modelleri yaşama geçirilecek.