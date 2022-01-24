Kimseyi açıkta bırakmadık

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin 2. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı. O gün yaşanan acının tazeliğini koruduğunu belirten Bakan Kurum, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Son yüzyılda Türkiye
'nin hemen hemen her yerinde deprem nedeniyle acılar yaşandığını, 60 büyük depremde 90 bin vatandaşın toprağa verildiğini ifade eden Kurum, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde Elazığ'da 50, Malatya
'da ise 155 binanın depremin ilk anında yıkıldığını anımsattı. Depremin olduğu gece, dünyanın bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik ettiğine dikkati çeken Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatlarıyla devletin tüm kurumlarının seferberlik ruhuyla koştuğunu hatırlattı. Bakan Kurum, ilgili kurumlarla, bir ay boyunca Elazığ ve Malatya'dan ayrılmadan, arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarını hızlıca tamamladıklarını, vatandaşları kira, eşya ve taşınma yardımlarıyla desteklediklerini belirterek, "Hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık. Özellikle Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik" dedi.
350 BİN YENİ KONUT
ELAZIĞ ve Malatya'da toplam 36 bin yeni yuva ve iş yerinin inşa çalışmalarına hemen başladıklarını anlatan Kurum, "7 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk 8 bin yuvamızı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar halinde teslim ederek, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık" dedi. Elazığ ve İzmir
'de yaşanan depremlerin deprem dönüşümünün Türkiye için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti: "81 ilimizdeki binlerce şantiye alanımızda, sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul
'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmamızı sürdürüyoruz. 2022 sonunda bu projeleri teslim edeceğiz."