Kimya 11. Ar-Ge Proje Pazarı için son başvuru tarihi 18 Kasım

Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci iş birliği ile yüksek katma değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı artırmak amacıyla düzenlenen Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'nın bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek. İKMİB tarafından 2011 yılından beri her yıl düzenlenen etkinlik ile özellikle sanayinin ara malı ihtiyacını karşılamak üzere teknolojik çözüm arayışlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Pandemi dolayısıyla iki yıldır dijital olarak gerçekleştirilen etkinliğin ödül töreni bu yıl 10 Aralık 2022 tarihinde fiziki olarak yapılacak. Başvurular ise 18 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

TOPLAMDA 1 MİLYON TL PARA ÖDÜLÜ

"İlaç", "medikal ürünler", "boyalar ve yapıştırıcılar", "plastik ve kauçuk", "kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri" ve "temel kimyasallar" olmak üzere 6 ayrı kategoride başvuruların değerlendirileceği etkinlikte derece alan proje sahiplerine 900 bin TL ve ek olarak ticarileşen projelere verilecek 100 bin TL özel ödül ile toplam 1 milyon TL para ödülü verilecek.

2011 yılından beri gerçekleşen 10 etkinlik kapsamında toplamda bin 200'ün üzerinde proje başvurusu alınan etkinlikte proje sahiplerine toplam 2 milyon 306 bin TL nakdi ödül dağıtıldı. Bu yıl her kategorideki ödül miktarı artırılarak, birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Bununla birlikte, dereceye girenler arasında takip eden bir yıl içinde ticarileşmiş olan projeler toplamda 100 bin TL ilave ödül almaya hak kazanacak.

BAŞARI HİKAYELERİ

Yarışma kategorilerine ilaveten "Başarı Hikâyeleri" kategorisinden de başvuru alınıyor ve etkinlik kapsamında geçmiş yıllarda dereceye girerek belli bir başarı seviyesine ulaşan projelerin tanıtımının yapılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Başarı Hikâyesi kategorisine gelen başvurulardan 2020 yılında 18 proje, 2021 yılında 10 proje için çekilen tanıtım filmleri, çeşitli mecralarda yayınlanıyor.

YATIRIMCILARLA BULUŞMA ŞANSI

İlk olarak 2021 yılında, fonbulucu ile yapılan iş birliği bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda, AR-GE Proje Pazarı çerçevesinde finale kalan 36 proje arasından seçilenler yatırımcılarla buluşma şansı elde edecek. Uygun bulunmaları halinde platformda Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile yatırım turuna çıkmak için gerekli destekleri alacak.