Kimya 2023’te 36 milyar ihracat yapacak

Son 5 yılda ihracatta yüzde 92 büyüme başarısı gösteren ve 2022 yılında gerçekleştirdiği 33.6 milyar dolarlık rekor ihracat ile zirveye yerleşen kimya sektörü, Türkiye'nin ihracattaki yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. 2022 yılını ihracat şampiyonu olmayı başararak gözünü kalıcı birinciliğe çeviren kimya sektörü, kimyevi maddeler ve mamuller ihracında miktar bazında yüzde 4.2 büyürken, sektörün kilogram başı ihracat bedeli ise 1 dolar sınırını aşarak yüzde 30'luk artış ile 1.16 dolara yükseldi. 2022 yılı verilerine göre sektörler bazında da 232 ülke ve bölge ile en fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör kimya olurken; kimya ihracatında ilk 10 sırayı Hollanda, ABD, İtalya, Romanya, Lübnan, Rusya, Almanya, İspanya, Irak ve Güney Afrika ülkeleri aldı. Sektörün toplam ihracatının yüzde 40'ı AB ülkelerine gerçekleşirken, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki Güney Afrika'ya yapılan ihracat oranı yüzde 270 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı.Kimya ihracatında 2022 yılında "Plastikler ve Mamulleri" ürün grubuyüzde 13.82'lik artış ve 10.22 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırayı alırken, sektör ihracatında toplam yüzde 30.4'lük paya sahip oldu. "Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Ürünler" yüzde 73,93'lük artış ve 9,85 milyar dolar ihracat ile ikinci sıraya yerleşirken, yüzde 57.73'lük artışla 3.26 milyar dolar ihracat ile "Anorganik Kimyasallar" ürün grubu üçüncü oldu. 2022 yılı kimya ihracatında en fazla ihraç edilen diğer ürün grupları ise "Uçucu Yağlar, Kozmetikler ve Sabun", "Kauçuk, Kauçuk Eşya" ve "Eczacılık Ürünleri" olarak sıralandı.Görev sürelerinin ikinci döneminde vaatlerinden birini daha yerine getirerek ihracat şampiyonu olmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren İKMİB Başkanı Adil Pelister, "16 alt sektörümüz ile 27 ana sektöre doğrudan tedarikçi konumunda ve stratejik öneme sahip büyük bir kimya ailesiyiz. Kimya ihracatçımıza söz verdiğimiz üzere önce kalıcı ikinciliğe ulaştık. Şimdi de küresel zorluklara rağmen 2022 yılında ulaştığımız 33.6 milyar dolarlık ihracat ile zirveye yerleştik ve artık kalıcı birincilik hedefine yürümek için yeni adımlarımızı atacağız. Kilogram başı ihracat birim fiyatlarımız 2018 yılında 0,89 dolar idi. 2021 yılında 0,92 iken 2022 yılında ise 1,16 dolara yükselerek 1 dolar barajını aştı. Bu tablo bize kimya ihracatında nitelikli büyüdüğümüzü gösteriyor. Şimdi de 'Vizyon 2030' stratejimiz çerçevesinde sürdürülebilirlik temelinde ölçek büyütmeye odaklanarak kimya ihracatımızı 2023'de 36 milyar dolara, 2030 yılında ise 50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinin 8'i kimya sektöründe de üretim ve ihracat bakımından lider. Dolayısıyla kimya sektörü, ülkemizin ekonomik kalkınması ve ihracatımızın geleceği için stratejik önem taşıyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve kimyanın geleceğinde yeni dönemin oyun kurucuları arasında yer almak istiyoruz" dedi.