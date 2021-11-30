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Giriş Tarihi: 30.11.2021 15:37

Kimya sektörü üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 37 büyüdü

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Kimya sektörü üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 37 büyüdü

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 6,26 milyar dolarlık ihracatla yüzde 36,78 büyüdüğünü bildirdi.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Güçlü büyüme performansının öncülerinden kimya sektörü olarak bu yıl ihracatta 24 milyar dolarla yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyoruz" dedi.

İlk çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüyen Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyümesinin memnuniyet verici olduğunu aktaran Pelister, ikinci çeyreğe göre de yüzde 2,7'lik bir büyüme yaşandığını kaydetti.

Pelister, üretim ve ihracat odaklı büyümenin sürdürülebilirlik açısından da önem taşıdığını belirterek, büyümeye en fazla katkının ihracat ve kamu harcamalarından geldiğini, sanayide büyümenin yüzde 10, hizmetler sektöründe ise yüzde 20,7 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Kimya sektörünün üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 6,26 milyar dolarlık ihracatla yüzde 36,78 büyüdüğünü aktaran Pelister, "Miktar bazında ise üçüncü çeyrekte yüzde 12,5'lik bir büyüme oldu. İlk üç çeyrekte gerçekleştirilen kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ise yüzde 38,95 artışla 18,25 milyar dolara ulaştı. Güçlü büyüme performansının öncülerinden kimya sektörü olarak bu yıl ihracatta 24 milyar dolarla yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kimya sektörü üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 37 büyüdü
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