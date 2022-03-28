Kira beyanında son 3 gün!

Giriş Tarihi: 29.3.2022

Konut ve işyeri kira geliri beyan dönemi için son 3 gün kaldı. Konutta 7 bin, işyerinde 53 bin TL üzerinde kira getirisi elde edenler gelir vergisi ödeyecek. Kira gelirlerinden bağış, eğitim, sağlık ve sigorta masrafları vergiden indirilebilecek