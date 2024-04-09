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Giriş Tarihi: 10.4.2024

Kira beyannamesi için son şans!

Kira beyannamesi için son şans!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira, ücret ve değer artışı kazancı kaynaklı gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edildiğini belirterek, "Beyanname doldurmayanlar, vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebiliyor. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor" dedi. 5 Nisan'da sona eren beyan dönemi içinde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. 399 milyar TL matrah, 126.9 milyar TL vergi beyan edildi.
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Kira beyannamesi için son şans!
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