Kira davaları % 90 azaldı

Eylül itibarıyla ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk olumlu sonuçlar verdi. Ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları mahkemeden önce arabuluculuk faaliyetiyle giderilmeye başlandı.Yasanın yürürlüğe girmesinde bu yana 6 haftalık sürede Türkiye genelinde aylık kira davası sayısı 20 binden 3 bine gerilerken, yüzde 60'lık anlaşma oranına ulaşıldı. Arabuluculukta toplam anlaşma rakamı 7 bine yaklaştı. Türkiye'de kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk ile kolaylıkla ve hızlı bir şekilde çözüldüğünü vurgulayan Avukat Arabulucu Umut Metin, kiracı-ev sahibi uyuşmazlıklarında arabuluculuk faaliyetinin 4 haftada tamamlandığını söyledi.