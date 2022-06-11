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Giriş Tarihi: 11.6.2022 09:39 Son Güncelleme: 11.6.2022 09:42

Kira düzenlemesi ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kira düzenlemesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulama, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borçlar Kanunu'na geçici olarak eklenen madde, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır." ifadelerine yer verildi.

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Kira düzenlemesi ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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