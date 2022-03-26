Ev Sahipleri dikkat! Son 5 gün: 7 bin lira indirim var

Mart ayı ile birlikte hem gelir vergisi hem de Emlak vergisi için süreç başlamış oldu. Belediyelere ödenen emlak vergisinde ilk taksit bu ay başlayıp Mayıs ayının sonuna kadar ödenebilecek. 2021 yılı içinde konutunu kiraya vererek gelir elde edenler için ise beyanname süresi bu ay içinde devam edecek. 2021 yılı içinde 7 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname vermeleri zorunlu. 7 bin lira ve altında kira geliri elde eden ev sahipleri ise beyanname vermeyecek. Dolayısıyla tüm ev sahiplerinin gelirlerinden 7 bin liralık kısım istisna olarak düşülüyor.

HAZIRI VAR YORULMAYIN

Beyanname vermek artık zor değil. Eskiden vergi dairelerine gitmek gerekirken şimdi internetten kolayca hallediliyor. Üstelik Gelir İdaresi Başkanlığı hazır beyanname sistemi ile mükelleflerin işini de kolaylaştırıyor. Gib.gov.tr adresine giren ev sahipleri hazır beyannamelerini buluyor ve bunun üzerinde ekleme ve değişiklik yaparak görevlerini yerine getirmiş oluyor. www.gib.gov.tr adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne girdiğinizde sizin için hazırlanan beyannameyi buluyorsunuz. Burada gerekli ekleme ve düzeltmeleri yaptığınızda beyannameniz de bitmiş oluyor. İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.