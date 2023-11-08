Kira sertifikasına 3 kat talep geldi

Yeniekonomi yönetiminin para politikasındaki normalleşme adımları, Merkez Bankası'nın devam eden sadeleşme hamleleri, uluslararası yatırımcılarla yapılan görüşmeler ve açıklanan Orta Vadeli Program'la birlikte risk priminin 2 yılın dibine düşmesi, dış finansman koşullarına olumlu yansıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği kira sertifikası (sukuk) ihracına 3 kat talep geldi. Bakanlık, uluslararası sermaye piyasalarında, 5 yıl vadeli (14 Ocak 2029), 2.5 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç edildiğini bildirdi. Kira sertifikasının yüzde 45'i Ortadoğu, yüzde 24'ü Birleşik Krallık, yüzde 18'i ABD, yüzde 7'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 2'si Asya'daki yatırımcılara satıldı. Bu ihraç yılın tek sukuk cinsi borçlanması oldu. Söz konusu ihraçla, 2023 yılında, uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolarlık finansman sağlanmış oldu.