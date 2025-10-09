Kira ve konut fiyatlarında artış hızı yavaşlayacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programa ilişkin önemli mesajlar verdi. Parlamentoda yazılı soru önergesini yanıtlayan Şimşek, ekonomi programının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile toplumsal refahı artırmak olduğunu belirterek, "Bunun en temel ön koşulu fiyat istikrarını sağlamaktadır" dedi.

KONUT ARZI ARTACAK

Konut arzını artıracak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi edecek ve konuta erişimi kolaylaştıracak politika ve tedbirler uygulandığına vurgu yapan Şimşek, "Sosyal konut hamlesi kapsamında, 2023-28 döneminde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konutluk arsa ve 50 bin işyerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş, beklentilerdeki iyileşme, hizmet enflasyonundaki katılıkların azalmasıyla birlikte kira ve konut fiyatlarındaki artışın daha da yavaşlaması öngörülmektedir" diye konuştu.