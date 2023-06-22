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Giriş Tarihi: 23.6.2023

Kirada % 25 sınırı 1 yıl daha uzatıldı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kirada % 25 sınırı 1 yıl daha uzatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira artışında yüzde 25'lik üst sınırın 2 Temmuz 2024'e kadar uygulanacağını söyledi. Tunç, "Kira uyuşmazlıkları noktasında da aldığımız bir takım tedbirler var. En son yargı paketinde kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemi devreye giriyor. Eylül ayından itibaren kira davaları, kiracı ev sahibi ilişkilerinde dava açmadan önce arabulucuya gitmek söz konusu olacak" dedi. 4 Temmuz'dan itibaren noterlerde gayrimenkul satışı yapılabileceği müjdesini de paylaşan Tunç, "Bu önemli bir düzenleme. Hafta sonu da taşınmaz satışı gerçekleştirilebilecek" diye konuştu.
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Kirada % 25 sınırı 1 yıl daha uzatıldı
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