Kirada yüzde 25 sınırı kalkıyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut kiralarında geçerli olan yüzde 25 sınırının devam etmeyeceği mesajını verdi. Yaklaşık iki yıldır yürürlükte olan sınırlama kalktığında kiraların nasıl etkileneceği merak ediliyor. Uygulama, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek. Kiralarda zam oranı, 12 ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenecek. Böylece ev sahipleri ve kiracılar, her ay Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini takip edecek.Kiralarda fahiş artış üzerine hükümet karar almıştı. Kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti. 1 Temmuz 2023'te sona ermesi gereken düzenleme 1 Temmuz 2024'e uzatılmıştı. Yüzde 25 kuralı kiracı ve mal sahibi ilişkilerini bozmuştu. Bu kural sebebiyle mal sahipleri yeni boşaltılan veya aldıkları evleri kiraya vermemeye başlamıştı. Ev sahipleri kiracılara tahliye davaları açıyordu. Mahkemelerde davalar artınca Adalet Bakanlığı zorunlu arabuluculuk sistemi getirmişti. İstanbul'da boş daire sayısı 2023 rakamlarına göre 450 bin ile 750 bin olarak ifade ediliyor. Uzmanlar, zam sınırının kaldırılmasının arz tarafına pozitif yansıyacağını belirterek, piyasaya güven gelmesiyle kontratların normale döneceğini öngörüyor.Fiyatların enflasyonun gerilemesiyle reel anlamda düşeceğini belirtiyor. Bir dönem rekor üstüne rekor kıran piyasadaki satılık konut fiyatları ve kira bedelleri son aylarda düşmeye başlamıştı. En son Sahibindencom ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" Nisan ayı raporuna göre, Türkiye genelinde reel (enflasyondan arındırılmış) satış fiyatlarının yıllık yüzde 16.3, reel ortalama kira bedellerinin ise yıllık bazda yüzde 11 azaldığı ortaya konulmuştu.Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı bir TV programında kira artışında yüzde 25 sınırına ilişkin, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum" dedi. Türkiye'ye fon akışında öngörülenden daha fazla artış olduğunu anlatan Şimşek, "Özellikle yerel seçimlerden sonra son 1.5 ayda o kadar ciddi bir fon akışı ve TL lehine bir portföy değişikliği var ki TCMB'nin swap hariç rezerv pozisyonu neredeyse 49 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi. Bahsettiğim 1.5 aylık bir süreç. Belirsizlikler azaldıkça, programın çalıştığı ortaya çıktıkça Türkiye'ye rağbet artıyor" açıklamasını yaptı. Şimşek, Türk Lirası'na rağbetin arttığını belirterek, "1 Nisan'dan bu yana Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler 12 milyar doları satıp Türk Lirası aldılar" dedi. Şimşek, rezerv biriktirme konusuna vurgu yaparak, "Piyasadan döviz almasak dolar/TL 30'un altına gerilerdi" diye konuştu.