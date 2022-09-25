Kiralama sektörüne yabancı ilgisi

PANDEMİ sonrasında turist sayısında ve turizm gelirlerinde rekor kırılıyor. Turizmde yaşanan hareketlilikten olumlu etkilenen sektörler arasında oto kiralama da yer alıyor. Bu yıl günlük kiralamada yüzde 30 civarında büyüme bekleniyor. Ayrıca pandemi mobilite tercihlerini değiştirdi. Toplu ulaşımı tercih etmeyen tüketiciler, ulaşım ihtiyaçlarını kiralama yöntemi ile çözmeye başladı. Saatlik, günlük araç kiralamaya talep arttı.İşte bu tablo kiralamada yeni yatırımları da Türkiye'ye getiriyor. Hunko Otomotiv'in şemsiyesi altında 2014'den bu yana araç kiralama faaliyeti gösteren WindyCar Rental ile Almanya'nın araç kiralama ve teknoloji firması Wheego güçlerini birleştirdi. Hunko Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, "WindyCar olarak sekiz yıldan bu yana sektörde sağlam adımlarla büyümeye devam ediyoruz. Bugün Alman devi Wheego ile yaptığımız iş birliği ise, Türkiye'deki araç kiralama parkımızın büyümesini ve mobilite hizmetlerimizin genişlemesini sağlayacak" dedi. Wheego CEO'su Hubert Terstappen ise, "Türkiye'de araç paylaşımı alanında da büyük bir potansiyel görüyoruz ve bu sayede İstanbul gibi bir şehirde trafiğin yüzde 25-30 azaltılması mümkün olabilecek" diye konuştu.