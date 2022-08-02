Kiralar ve konut fiyatları düşecek

ÇEVREŞehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nda müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin önümüzdeki ay netleşeceğini kaydetti. Kurum, projenin yüksek konut fiyatları ve kiraları düşüreceğini söyledi.Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Kurum, pandeminin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurguladı. Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor" dedi.