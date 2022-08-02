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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Kiralar ve konut fiyatları düşecek

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Kiralar ve konut fiyatları düşecek
ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nda müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin önümüzdeki ay netleşeceğini kaydetti. Kurum, projenin yüksek konut fiyatları ve kiraları düşüreceğini söyledi.

ÜRETİME GEÇİNCE ARZ ATTI FİYATLAR GERİLİYOR
Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Kurum, pandeminin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurguladı. Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor" dedi.
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Kiralar ve konut fiyatları düşecek
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