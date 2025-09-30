Kiraları düşürür fiyatları dengeler

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın önceki gün Kabine toplantısının ardından açıkladığı 81 ile 500 bin sosyal projesinin artan konut fiyatlarını dengeleyeceği ve kiraları düşüreceği öngörülüyor. Projeyle hem satılık hem de kiralık konut arzının artacağına işaret eden uzmanlar, sadece devletin değil özel sektörün de sosyal konut üretmesi gerektiğini tavsiye ederek bu yolla konut arzındaki artışın fiyatları dengeleyeceği görüşünde bulundu. Projeyi SABAH'a değerlendiren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi. Bizim de tavsiyemiz bu yöndeydi. Sadece devletin değil özel sektörün de sosyal konut üretmesi gerekir. Ne kadar çok sosyal konut üretilirse fiyatlar o kadar hızlı dengelenir. İlk kez uygulanacak kiralık konut üretimiyle de kira fiyatlarının kontrol altına alınması sağlanır" dedi. SABAH