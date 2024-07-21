Kiralık otoda trend elektrikli

Türkiye otomotiv pazarında yaşanan değişim, kiralama sektöründe de kendini gösteriyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne göre, 2024'ün ilk yarısında hibritlerin payı yüzde 14'e, elektriklilerin payı ise 8.5'a yükseldi. 2023 sonunda yüzde 13.8 olan dizel otoların payı, ilk yarıda yüzde 10.8'e geriledi. Operasyonel araç kiralama sektöründe filodaki elektrikli ve hibrit araçların payı ise yüzde 9.4'e çıktı. Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk çeyreğinde 22.3 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 18 bin aracı filosuna kattı. Sektörün öz kaynaklarının 95 milyar TL'ye ulaştığını söyleyen Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı Kağan Yaşa, "Bu da sektörümüzün aktif toplamının neredeyse yarısı anlamına geliyor. Sektörümüz ihtiyaç duyduğu finansmanın yarısını öz kaynakları ile karşılıyor" dedi.Türkiye'de iş amaçlı olarak kullanılan 2 milyon 500 bin motorlu kara taşıtı olduğunu ifaden eden Kağan Yaşa, şöyle devam etti: "Verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi açısından sunduğu birçok avantaja rağmen, ülkemizde iş amaçlı kullanılan araçların ancak yüzde 10 kadarı operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edilmiş durumda. Avrupa Birliği ülkelerinde ise şirket araçlarının finansmanında operasyonel kiralamanın payı son 7 yıl içinde yüzde 48'den yüzde 57'ye çıktı."