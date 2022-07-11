Kiralık otoyla bayram ziyareti

Dokuz günlük bayram tatili araç kiralama talebini yükseltti. Artan talep nedeniyle kısa süreli araç kiralamada yüzde 80'in üzerinde doluluk bekleniyor. Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, bayram sürecinde de talebin artarak devam edeceğini tahmin ettiklerini kaydetti. Pandeminin mobilite tercihlerini etkilediğini anımsatan Ekici, toplu ulaşımı tercih etmeyen bireylerin, ulaşım ihtiyaçlarını özel araçları veya araç kiralama yöntemi ile çözdüğünü belirterek, "Günlük araç kiralamanın yanı sıra saatlik araç kiralama hizmeti de önemli bir seçenek oldu. Bu gelişmeler günlük araç kiralamayı bir nebze mevsimsel etkilerden kurtarıp yılın her ayında talep gören bir hizmet haline getirdi. Ayrıca günlük araç kiralama, yeni model araçların geniş bir kitle tarafından test edilmesine de olanak sağlıyor. Ayrıca bayram ve tatil dönemlerinde günlük araç kiralamaya olan talep artıyor" dedi.Bu yıl turizmde arzu edilen hareketlilik gerçekleşirse günlük araç kiralamaya olan talebin de bundan olumlu etkileneceğini anlatan Ekici, şöyle devam etti: "Böyle bir durumda, araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamada geçen yıla göre yüzde 25-30'a yakın büyüme yaşanabilir. Söz konusu büyüme ile birlikte sektörün iş hacmi 2019 seviyesine yaklaşabilir. Ekonomik aktivitenin hızlanması ile birlikte, hijyenik ve izole ulaşım sağlamasından ve seyahat etmeye olan özlem nedeniyle günlük araç kiralama daha fazla tercih edilecek."Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin tahminlerine göre bu yıl dış hat yolcu sayısının 2021'in yüzde 51 üzerinde gerçekleşeceğini söyleyen Ekici, "Bu rakam 2019'un yüzde 17 gerisinde olmakla birlikte, salgın sonrası toparlanmanın yabancı yolcu açısından ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. İlk altı ayda benzer büyüme trendini araç kiralama sektöründe de gözlemliyoruz. Yaz aylarında, yabancı müşteri rezervasyon talebi bu trendin artarak devam edeceğine dair sinyaller veriyor" dedi.