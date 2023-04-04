Kirayı 11 lira eksik yatıran kiracıya tahliye kararı

İzmir'de mahkeme, kira bedelini bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik yatırdığı için 5 yıllık kiracısına dava açan ev sahibini haklı buldu. Bornova ilçesinde yaşayan S.E, 5 yıllık kiracısı E.T'nin 1.774 lira olan kira bedelini, bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik ödediğini öne sürerek, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, ev sahibini haklı bularak kiracının tahliyesine hükmetti. Hakim kararında, kiracı E.T.'nin kirayı anlaşılan tutar üzerinden eksiksiz yatırması gerektiğini belirtti. Ev sahibinin avukatı Mürsel Yiğit, belirlenen kira üzerinden 1 lira dahi eksik yatırılması durumunda ne kadar düzenli kira ödenirse ödensin tahliye kararı çıkabildiğini belirtti. Kiracının kararı istinafa taşıdı.