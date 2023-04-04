Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kirayı 11 lira eksik yatıran kiracıya tahliye kararı
Giriş Tarihi: 5.4.2023

Kirayı 11 lira eksik yatıran kiracıya tahliye kararı

Kirayı 11 lira eksik yatıran kiracıya tahliye kararı
İzmir'de mahkeme, kira bedelini bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik yatırdığı için 5 yıllık kiracısına dava açan ev sahibini haklı buldu. Bornova ilçesinde yaşayan S.E, 5 yıllık kiracısı E.T'nin 1.774 lira olan kira bedelini, bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik ödediğini öne sürerek, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, ev sahibini haklı bularak kiracının tahliyesine hükmetti. Hakim kararında, kiracı E.T.'nin kirayı anlaşılan tutar üzerinden eksiksiz yatırması gerektiğini belirtti. Ev sahibinin avukatı Mürsel Yiğit, belirlenen kira üzerinden 1 lira dahi eksik yatırılması durumunda ne kadar düzenli kira ödenirse ödensin tahliye kararı çıkabildiğini belirtti. Kiracının kararı istinafa taşıdı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kirayı 11 lira eksik yatıran kiracıya tahliye kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA