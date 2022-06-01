Kirayı düşürecek 5 öneri

İSTANBULTicaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, konutu etkileyen en önemli unsurun arsa maliyeti olduğunu belirterek, konut arzını artırarak kiraların düşmesine katkı sunacak 5 öneri paylaştı.Hannover Messe kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avdagiç, "İstanbul'da özellikle ilçe belediyeleri yeni konutlar için arsa üretilmeli. İstanbul'un en uzak köşelerinde bile arsanın konut maliyeti içindeki payı yüzde 60'larda. Dolayısıyla daha çok konut arsası üretebiliyor olmamız lazım" dedi. İkinci olarak, belediyelerin imar uygulamalarında daha hızlı ve etkin çalışması gerektiğini ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti: "Üçüncü olarak da belediyelerin maliyet artırıcı yaklaşımları gündemden kaldırması lazım. Ayrıca, şu anda ticari imarı olan parsellerin hızlı bir şekilde ticari/konuta dönüştürülmesi gerekiyor. Son önerimiz ise büyük ticari alanların önemli bir bölümü pandemiye bağlı olarak şu anda kullanım dışı kaldı. Bunların belli kısımlarının konuta çevrilmesi konusunda uygulamaların önünün açılması lazım."