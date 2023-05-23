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Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:34 Son Güncelleme: 23.5.2023 11:43

Kiraz’a Millet Bahçesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bergama’dan sonra İzmir'e ikinci millet bahçesini kazandırmak için harekete geçti. AK Parti'nin yüksek oy aldığı Kiraz ilçesinde yapılacak Millet Bahçesinin ihale tarihi belli oldu. Bakanlık 23 Haziran’da Kiraz Millet Bahçesi için ihale yapacak. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından yapım için düğmeye basılacak.

ERTAN GÜRCANER
Kiraz’a Millet Bahçesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir'in Bergama ilçesinden sonra kente ikinci millet bahçesini kazandırmak için kolları sıvadı. Bakanlık, AK Partili Saliha Özçınar'ın yönettiği Kiraz'a millet bahçesi kazandıracak. TOKİ tarafından Kiraz millet bahçesi ile sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 13 Mart'ta ihaleye çıkılmış ancak teklif veren firma olmadığı için ihale iptal edilmişti.

YENİ İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

TOKİ proje için bir kez daha ihaleye çıkacak. İhale 23 Haziran'da gerçekleştirilecek. İhalenin detayları önümüzdeki günlerde belli olacak.

BAKAN KURUM 4 MİLLET BAHÇESİ DEMİŞTİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'e yapılacak millet bahçeleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İzmir'e 4 millet bahçesi kazandıracaklarını vurgulayan Kurum, Bergama Millet Bahçesi'nin etaplar halinde hizmete gireceğini, Konak ve Kiraz'da proje çalışmalarının sona geldiğini, Bayraklı'ya da bir millet bahçesi yapacaklarını söylemişti.

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Kiraz’a Millet Bahçesi
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