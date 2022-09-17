Kirişci: Teknoloji ile tarımı en üst düzeyde buluşturmalıyız

"TEKNOLOJİK GELİŞMELER NİTELİKLİ ÜRETİME İMKAN SAĞLAYACAK"

Kirişci, geriden gelmenin de bazen avantaj olabileceğini vurgulayarak, Türkiye'nin geçmiş tecrübelerden faydalanarak daha hızlı yol alabileceğini söyledi.

Türkiye'nin teknoloji alanında geldiği noktaya ilişkin örnekler veren Kirişci, şunları kaydetti:

"Teknoloji, bilim sürekli kendini yeniliyor, bunları ıskalamamamız, bunlara uygun davranışlar sergilememiz lazım. Bu teknolojiye direnmek yerine yapay zeka ile ilgili gerekli adımları zamanında ve dozunda atıyor olmamız lazım. Yapay zekadaki gelişmeyi sağlayacak olan insanların alın teri değil akıl teri olacaktır. Akıl terini de o robotik yapı değil insanoğlu dökecektir. Dolayısıyla yapay zeka istihdamı geriletiyor gibi olsa da yeni istihdam alanlarının önünü açacaktır. Bu teknolojik gelişmeler daha nitelikli bir üretimi yapmamıza imkan sağlayacaktır."

Kirişci, Bakanlık olarak teknolojiye duyarlı olduklarını ve tarımın stratejik öneminin Kovid-19 salgınında ve Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Teknoloji önemli ama tarım da önemli. En güzeli teknoloji ile tarımı en üst düzeyde buluşturmak ve her türlü hassasiyeti sergilemektir. Çevreyi gözeten kaliteyi artıran ve verimi en üst noktalara taşıyan teknolojileri kullanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"HEM GELİŞTİREBİLECEK HEM DE ZORLAYACAK GÜÇTE"

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik ise yapay zekanın insanları hem geliştirebilecek hem de zorlayacak bir güçte olduğunu ifade ederek, "Teknolojileri geliştirmek önemli ama bizim yapay zekayı nasıl kullandığımız ve kendimizi nasıl geliştirdiğimiz de önemli." diye konuştu.

Kendi ülkesinde de AIPA gibi oluşumlar olduğundan bahseden Lee, yapay zekanın 2 ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir konu olabileceğini söyledi.

AIPA Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da yapay zekanın ekonomiye ve istihdama etkilerine değinerek, Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer alması hedefi doğrultusunda yapay zekanın önemli bir etken olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin yeni teknolojiler konusunda geri kalmaması gerektiğine dikkati çeken Küçükşabanoğlu, devlet, sivil toplum kuruluşları, akademi ve iş dünyasının yapay zeka alanında birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.