Kırmızı et fiyatında düşüş bekleniyor

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) hamleleriyle kırmızı et fiyatlarının düşme eğilimine girdiğini belirterek, düşüşün devam edeceğini ve fiyatlarda bir dengelenme olacağını ifade etti. Kırmızı et fiyatlarının geçen haftadan itibaren gerilemeye başladığına işaret eden Tüfekci, "Geçen hafta karkas et kesim fiyatlarında kilogramda 15 lira düşüş oldu, bu hafta da düşüş devam etti ve 20 lira daha geriledi. Türkiye genelinde görülen kesim fiyatlarındaki düşüş bölgelere göre değişiyor. Şu an ülkede karkas kesim fiyatları kilogram başına ortalama 360 liraya geriledi" ifadelerini kullandı. Tüfekci, ESK'nın uyguladığı tedbirlerin fiyatların aşağı yönlü düşmesine etki ettiğini söyledi.