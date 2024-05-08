Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kırmızı et fiyatında düşüş bekleniyor
Giriş Tarihi: 9.5.2024

Kırmızı et fiyatında düşüş bekleniyor

Kırmızı et fiyatında düşüş bekleniyor
İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) hamleleriyle kırmızı et fiyatlarının düşme eğilimine girdiğini belirterek, düşüşün devam edeceğini ve fiyatlarda bir dengelenme olacağını ifade etti. Kırmızı et fiyatlarının geçen haftadan itibaren gerilemeye başladığına işaret eden Tüfekci, "Geçen hafta karkas et kesim fiyatlarında kilogramda 15 lira düşüş oldu, bu hafta da düşüş devam etti ve 20 lira daha geriledi. Türkiye genelinde görülen kesim fiyatlarındaki düşüş bölgelere göre değişiyor. Şu an ülkede karkas kesim fiyatları kilogram başına ortalama 360 liraya geriledi" ifadelerini kullandı. Tüfekci, ESK'nın uyguladığı tedbirlerin fiyatların aşağı yönlü düşmesine etki ettiğini söyledi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı et fiyatında düşüş bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA