Kırmızı et üreticide % 20, markette % 100 arttı

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Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik
, kırmızı etteki fahiş fiyat artışının kasaplar ve marketlerden kaynaklandığını söyledi. Çelik, "Yetiştiriciler fiyatlarını son bir yılda yüzde 20.8 artırmışken, markette yüzde 100 arttı. Üreticiden kilogramı 58 liradan çıkan karkas et, market ve kasaplarda 140 liraya satılıyor. Burada üretici ve tüketici kaybederken aracı kazanıyor. Kâr payına bir sınır getirilmeli" dedi.
DENETİM OLMALI
Çelik, kırmızı et fiyatlarının normal seyri için yem üreticilerine de denetim yapılması gerektiğini ifade ederek, "Yetiştirici, bir sene önce 2 kilogram karkas eti ile 1 çuval yem alıyordu. Şimdi 3.5 kilogram karkas etiyle 1 torba yem alınıyor. Geçen sene 87 lira olan bir çuval yemin fiyatı, şu anda 170 liraya çıktı. Bunun denetlenmesi gerekiyor. Yetiştirici olarak biz yüzde 29 zarardayız. Buna rağmen hiçbir zaman üretimden elimizi çekmedik, çekmeyeceğiz" diye konuştu.