Kırmızı et üretiminde küçükbaşın payının artması tüketiciye olumlu yansıyacak

Nihat Çelik, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan kırmızı et üretim istatistiklerini değerlendirdi.

Kırmızı et üretiminin 2021'de 1 milyon 952 bin 38 ton olarak gerçekleştiğini anımsatan Çelik, üretimde bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artış olduğunu vurguladı.

Çelik, geçen yıl bir önceki yıla göre koyun ve keçi eti üretiminde artış kaydedildiğine işaret ederek, "Sektör olarak koyun ve keçi et üretimlerindeki artış bizi memnun etti. Bu dönemde koyun eti üretimi yüzde 11,7 artarak 385 bin 933 ton, keçi eti üretimi ise yüzde 4,5 artarak 94 bin 555 tona ulaştı. Koyun ve keçi eti üretiminin toplam kırmızı et üretimindeki payının yüzde 25 civarında olması da ayrıca kayda değer bir durumdur. Dolayısıyla bu artışları küçükbaş hayvancılığımızın hak ettiği yerlere gelmesi ve önümüzdeki yıllara güvenle bakabilmemiz açısından son derece önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı et üretimde küçükbaş hayvancılığın payının artmasında desteklerin önemine dikkati çeken Çelik, desteklerin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, "Küçükbaş hayvanların kırmızı et üretimindeki payının artması tüketicilerin uygun fiyatlardan et tüketmesine vesile olacaktır." diye konuştu.

"DOĞRU HESAPLAMA METODUYLA DAHA SAĞLIKLI ÜRETİM PLANLAMASI YAPABİLECEĞİZ"

Çelik, sektörün gerçekçi planlama yapabilmesi ve belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için doğru rakamlara ihtiyacı olduğunu belirterek, TÜİK'in bu dönem kırmızı et üretim miktarlarının hesaplanmasındaki metodunu değiştirdiğini hatırlattı.

TÜİK'in son iki yıldır kırmızı et üretim istatistiklerini yayınlamadığının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Biz de üretim rakamlarının ne durumda olduğu hakkında fikir sahibi olamıyorduk. Geçmiş yıllarda TÜİK et üretim rakamlarını açıkladığında biz sektör temsilcileri olarak rakamların gerçeği yansıtmadığını söylüyorduk. Ülkemizde koyun keçi eti üretiminin toplam kırmızı et üretimindeki payının yüzde 10 civarlarında gösterilmesinin yanlış planlama yapılmasına sebebiyet verebileceğini düşünüyorduk. Bu sebeple TÜİK'e yazdığımız yazı ile kırmızı et üretim miktarlarına ilişkin hesaplama yönteminin yeniden gözden geçirilmesinde fayda olacağını ve bu itibarla da koyun ve keçi eti üretim miktarının, desteklenen anaç koyun keçi varlığı baz alınarak kasaplık güç oranı üzerinden hesaplanması gerektiğini bildirmiştik. Şimdi memnuniyetle görüyoruz ki TÜİK hesaplama yöntemini değiştirerek kasaplık güç oranı metoduyla doğru rakamlara ulaşmıştır. Doğru hesaplama metoduyla daha sağlıklı üretim planlaması yapabileceğiz."