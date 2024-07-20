Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin yapısı değişti
Giriş Tarihi: 20.7.2024 09:53

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin yapısı değişti

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) kapsamında yeniden şekillendirildi.

AA
Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin yapısı değişti

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin tanımı ve yapısı IPARD III kapsamında yeniden düzenlendi.

Komitedeki kamu kurum ve kuruluşları ve ekonomik, sosyal ve ilgili diğer konulara yönelik sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gözlemcilerinde değişikliğe gidildi.

Öte yandan, 5 Temmuz 2012 tarihli "Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

IPARD II Programı ile ilgili iş ve işlemler için yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri 30 Haziran 2025'e kadar uygulanmaya devam edecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin yapısı değişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA