"Kırsal turizm alanı" ödüllü Taraklı'dan turizm hedefi

"ÖDÜLÜN TURİZM NOKTASINDA KATKISI OLACAK"

Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, AA muhabirine, ilçenin insanı, doğası, kültürü, mimarisi ve Osmanlı yapısıyla bu ödülü hak ettiğini dile getirdi.

Ödülün bundan sonraki süreçte turizm noktasında katkısı olacağını düşündüklerini vurgulayan Hacıismailoğlu, "Bütün turistlerimizi bu noktada davet ediyoruz. Halihazırda turizm noktasında canlı olan bir yerimiz, bununla beraber daha da ileriye gelecektir, diye ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hacıismailoğlu, misafirlerin burada bozulmamış mimari yapı ve ilçeyle karşılaştığına işaret ederek, "Küçük bir Osmanlı kasabasındaymış gibi hissediyorlar kendini. Buradaki diğer turizm alanımız Karagöl Yaylası... Çok değerli, doğası, yürüyüş ve kamp yapma olanaklarıyla tercih ediliyor. Misafirlerimiz burada birçok aktiviteyi gerçekleştirebiliyor." dedi.