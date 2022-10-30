Kırsala destek yüzde 224 arttı

Hükümet kırsalda üretim seferberliği için kolları sıvadı. Gelecek yıl için tarımsal destekleme bütçesi 54 milyar liraya çıkarılırken, en yüksek artış yüzde 223.9 ile kırsal kalkınma amaçlı desteklerde görüldü. Gelecek yıl üreticilere yaklaşık 12 milyar liralık mazot desteği verilecek, bazı hububat ürünlerine bir defaya mahsus ilave girdi desteği sağlanacak. Gelecek yıl tarımsal destekleme bütçesi 2022'ye göre yüzde 35.6 arttırılarak 39.8 milyar liradan 54 milyar liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'nda kırsal kesimin kalkınması, istihdamın artırılması, üretimin desteklenmesine yönelik önemli başlıklara yer verildi. Kırsalda kadınlara, genç çiftçilere pozitif ayrımcılık uygulanması sağlanacak. Kırsaldan kente göçün azaltılmasını sağlamak üzere kırsal alanda yaşayan 15-24 yaş grubundaki gençlerin bulundukları bölgede mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından yararlandırılmaları sağlanacak.