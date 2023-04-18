Kırsalda 478 projeye 1 milyar TL hibe

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsalda 478 yatırım projesine toplam 1 milyar 43 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştireceklerini ifade etti. Kirişci'nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki bilgiye göre, Kırsal Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Projesi başvuruları 70 ilde sonuçlandı.Tarım ve Orman Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, program kapsamında yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği veriliyor. Yatırımcı sayısına göre, programdan en çok 21 yatırımcıyla Konya yararlandı. Bu ili 17 yatırımcıyla Kayseri, 16'şar yatırımcıyla Ankara ve İzmir, 15 yatırımcıyla Mersin takip etti. Destek tutarına göre programdan en çok faydalanan il 41.6 milyon lira ile yine Konya oldu.Öte yandan Kirişci, tarımda 2022'nin rekorlar yılı olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin 2022'de 515 bin ton su ürünleri üretimiyle AB lideri olduğuna işaret eden Kirişci, sosyal medya paylaşımında 128.6 milyon ton bitkisel üretim yapıldığını, 1.7 milyar dolar su ürünleri ihracatı ve 30 milyar dolar genel tarım ihracatı gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.