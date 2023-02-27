Kırsalda yardımlar üreticilerin kapısına gidiyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan temel ihtiyaç malzemeleri ile tarımsal destek ürünleri, üreticilerin kapısına kadar götürülerek, teslim ediliyor. Depremlerin ardından kentte bulunan Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü kampüsleri, lojistik destek merkezine dönüştürüldü. Türkiye'nin farklı illerinden gelen temel ihtiyaç malzemeleri ile tarımsal destek ürünleri, ekiplerce tasnif ediliyor. Paketlenen ürünler, veteriner ve ziraat mühendislerinden oluşan 124 ekip tarafından il genelinde 717 kırsal mahallede bulunan üreticilere dağıtılıyor.Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, depremlerin kentte tarım sektörünü de etkilediğini söyledi. Bakanlık yöneticileri ve personeli olarak depremden iki saat sonra Kahramanmaraş'a ulaştıklarını ifade eden Gezginç, "Bize farklı kanallardan gelen, en çok da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bakanlık çalışanlarının destekleriyle gelen her türlü ihtiyaç malzemesini çiftçilerimizin kapılarına kadar ulaştırdık. 3 bin 500 ton civarında yemi bizzat çiftçilerimizin kapılarına bıraktık. Hayvan Kayıt Sistemi kayıtlarına göre bir haftalık yemlerini hesap edilmesi suretiyle çiftçilerimizin kapılarına teslim ettik" dedi. Gezginç, zarar tespitlerinde ahırı ve ağılı yıkılanları da belirlediklerini belirtti.Gezginç, ihtiyacı olan çiftçilere 150 bin metrekare branda, 400 civarında çadır ve 11 bin ton odun yardımında bulunduklarını anlatarak, bu işlemlerin yürütülmesi esnasında arama-kurtarma ve ambulanslar dahil çalışmalarda akaryakıt desteğini Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nden sağladıklarını aktardı.