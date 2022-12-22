Kırsalda yaşayan gençlere bu yıl 101,1 milyon liralık hibe ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üniversitelerin tarım, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarından mezun gençlerin kırsalda yaşamasını teşvik etmek amacıyla uygulanan Uzman Eller Projesi kapsamında bu yıl 1023 projeye, 101 milyon 143 bin lira hibe ödemesi, 26 milyon 364 bin lira öz sermaye katkısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsalı kalkındırmak, tarımsal üretim ve ormancılık gibi alanlarda eğitim gören gençleri kırsala çekmek amacıyla "Uzman Eller Projesi" yürütüyor.

Pilot uygulaması 2020'de 4 ile yapılan, 2022-2024 yıllarını kapsayacak 3 yıl boyunca 81 ile yaygınlaştırılan projeyle nüfusu 20 binin altındaki kırsal yerleşim yerlerinde tarım, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim almış gençlerin girişimciliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Projeyle kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amaçlanıyor. Proje, tarım, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli iş gücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği vermek gayesiyle yürütülüyor.

Bu kapsamda bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, coğrafi işaretli ve yöresel ürünler üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe desteği sağlanıyor.

PİLOT İLLERDE 98 PROJE DESTEKLENDİ

Proje, 2020 yılında pilot olarak İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya illerinde başladı. Bu illerde hibe sözleşmesini imzalayan ve proje işlemlerini tamamlayan 98 proje sahibine 9,7 milyon lira hibe desteği ödemesi yapıldı ve 11,9 milyon liralık yatırımın faaliyete geçmesi sağlandı.

Uzman Eller Projesi çerçevesinde 2021-2022 dönemini kapsayan ilk yıl projeleri için 1023 kişiye 100 biner liraya kadar hibe verildi. Bu kapsamda 101 milyon 143 bin 124 lira hibe ödemesi, 26 milyon 364 bin 352 lira öz sermaye katkısı yapıldı. Toplam yatırım tutarı ise 127 milyon 507 bin 477 lira seviyesinde oldu.

2022 HİBE ÖDEMESİ YAPILAN PROJE SAYILARI

Proje kapsamında, hayvansal üretime yönelik 963 proje uygulandı. Büyükbaş hayvan süt sığırı yetiştiriciliğinde 384, büyükbaş hayvan besi yetiştiriciliğinde 148, büyükbaş hayvan manda yetiştiriciliğinde 4, küçükbaş hayvan koyun yetiştiriciliği ve besiciliğinde 251, küçükbaş hayvan keçi yetiştiriciliği ve besiciliğinde 26, arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü ve ana arı üretiminde 150 proje gerçekleştirildi. Öte yandan 46 bitkisel, 14 işleme, paketleme ve depolamaya yönelik projeye de destek verildi.

Bu kapsamda, 37 projeye hibe desteği sağlanan Mardin ilk sırada bulunuyor. Konya (36), Hakkari (29), Kahramanmaraş (28), Bingöl (27), Kayseri (27), Balıkesir (26), Batman (25), Diyarbakır (23) ve Isparta (23) en fazla projenin uygulandığı diğer iller olarak sıralandı.

Büyük bölümünü 18-35 yaş grubundaki girişimcilerin oluşturduğu, 666'sı erkek, 357'si kadın proje sahipleri arasında, tarımsal üretim ve ormancılık alanlarında doktora ve yüksek lisans yapanlar da yer aldı. Bakanlık, Uzman Eller Projesi kapsamında 2022-2023 döneminde verilecek hibe bedelini ve diğer şartları kısa süre içinde kamuoyuna duyuracak.

"ÜNİVERSİTELİ GENÇ ÇİFTÇİLERİN PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLİYOR"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla küçük aile işletmelerinin korunması, rekabet gücünün artırılması ve iktisadi üretim yapmalarına imkan sağlayacak politikaların geliştirilmesine öncelik verdiklerini söyledi.

Tarım ve gıda alanında eğitim görmüş gençlerin, ilgili alanlarında üretim yapmaları ve istihdama katkı amacıyla "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" başlattıklarını belirten Kirişci, verdikleri destek sayesinde, üniversiteli genç çiftçilerin projelerinin hayata geçirildiğini bildirdi.

Kirişci, proje kapsamında hayvansal üretim, su ürünleri, bitkisel üretim, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile üretimi yapılan bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeleri için başvuru yapabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Katıldığımız uluslararası toplantılarda, Uzman Eller Projemizle ilgili tecrübelerimizi aktardığımızda büyük ilgi görüyor. Bu projeyle üretimde verimliliği ve kaliteyi artırabilmek amacıyla köyde yaşamayı taahhüt eden üniversite mezunlarına tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında destek sunuyoruz. Aynı zamanda, 'Genç Çiftçilerin Desteklenmesi' ve 'Uzman Eller' gibi birçok projeyle küçük aile işletmelerini destekliyoruz."

Bakan Kirişci, proje sayesinde eğitimli iş gücü ile tarımsal üretimin miktarı, kalitesi ve verimliliği artırılırken kırsal alanda tarımsal üretim yapan diğer işletmelere, eğitim almış uzman çiftçilerin örnek ve önderlik etmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.