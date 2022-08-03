Kış ayları için üçlü önlem

Gıda fiyatlarının kontrolü konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, gıda fiyatlarının seyriyle ilgili 3 ana başlıkta yol haritası oluşturuldu. Toplantıda, kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek ve tüketiciye alım gücünü zorlamayacak ayarlamaların yapılmasına yönelik önlemler görüşüldü. Sera yatırımlarının hızlandırılması ve ürün çeşitliliği ile bolluğunun sağlanmasına ilişkin kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Yem fiyatlarındaki gelişmelerin üreticilere ve vatandaşa olumsuz etkilerini asgaride tutmak için alınabilecek tedbirleri kapsayan yol haritası oluşturuldu. Hal takip sisteminin etkili kullanılması, ürün giriş ve çıkışının yakından izlenmesi ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi de kış aylarına yönelik hazırlıklar arasında yer aldı. Bu sistemden alınacak bilgilerin çözüm ve tedbiri hızlandırmasına karar verildi.