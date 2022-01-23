Kış turizminde 2019 yakalandı





CİRO VE DOLULUKTA 2019'U AŞARIZ

Dedeman Palandöken Hotel Genel Müdürü Veli Tuzak, bölgede iki haftalık tatil için her iki otellerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirterek, yeni talep alamadıklarını ifade etti. Fiyatların geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 80 arttığını anlatan Tuzak, "Dağdaki otellerde günlük oda fiyatları 3 bin TL'den başlayıp 10 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi. Bu yıl iyi bir sezon geçireceklerini aktaran Tuzak, "Gelen talepten yola çıkarak bu kış Palandöken'de hem doluluk hem de ciroda 2019'u aşacağımızı öngörüyoruz" diye konuştu.