Kişi başı milli gelir 15 bin dolara ulaşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk mobilya sektörünün ihracata açıldıktan sonra dünya çapında bir şöhret yakaladığını belirterek, "Türkiye'nin toplam mal ihracatının yüzde 2'sine ulaşan mobilya sektörü, dünya mobilya ihracatının da yüzde 2'sine ulaştı ve dünyada 7'nci sıraya yükseldi, daha yukarılara hep birlikte tırmanacağız" dedi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışında konuşan Bolat, Türkiye'nin 17 çeyrektir üst üste büyümeye devam ettiğini, milli gelirin 2024'ü yaklaşık 1 trilyon 350 milyar dolarla kapatacağını dile getirdi. Bolat, kişi başına düşen milli gelirin 15 bin dolara ulaşacağını belirtti. Bolat, mal ihracatının 2024'te yüzde 2.5'lik artışla 262 milyar doları geçtiğini aktararak, dış ticaret açığını 24 milyar dolar azalttıklarını söyledi.



İHRACATÇIYA 33 MİLYAR DESTEK

Bakanlık bütçesinin yüzde 60'ıyla ihracatçılara destek verdiklerini belirten Bolat, "Geçen hafta 2025 yılı İhracat Eylem Planı'nı açıkladık. Geçen yıl bütçemizden 24.7 milyar TL ihracat destekleri sağladık, bu yıl 33 milyar TL ihracat desteği vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.