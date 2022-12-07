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Giriş Tarihi: 7.12.2022 14:24 Son Güncelleme: 7.12.2022 14:25

Kişi başına 4 bin 206 TL sağlığa harcanmış

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılına ait olan sağlık harcama verileri açıklandı. Yapılan açıklamada 2020 yılında kişi başına yapılan sağlık harcamaları 2 bin 997 TL iken, 2021 yılında bu yüzde 40,3 artarak 4 bin 206 TL'ye yükseldi.

ABBAS ÇAKAR
Kişi başına 4 bin 206 TL sağlığa harcanmış

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 sağlık harcaması verilerine göre, toplam sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artarak 353 milyar 941 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 41,5 artarak 280 milyar 220 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 42,1'lik bir artış oranı ile 73 milyar 721 milyon TL olarak tahmin edildi.

YÜZDE 79,2'Sİ DEVLET BÜTÇESİNDEN

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında yüzde 79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 47,2, merkezi devlet yüzde 31,4, hanehalkları yüzde 15,9, sigorta şirketleri yüzde 2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,3, mahalli idareler yüzde 0,6'lık bir paya sahip oldu.

CARİ SAĞLIK HARCAMASI 330 MİLYAR 928 MİLYON

Cari sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,0 artarak 330 milyar 928 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 36,4 artarak 23 milyar 13 milyon TL'ye ulaştı.Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2021 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2021 yılında yüzde 49,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 22,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 9,4 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

CEPTEN SAĞLIK HARCAMASI YÜZDE 15.9

Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2020 yılında yüzde 5,0 iken, 2021 yılında yüzde 4,9 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,5 artarak 56 milyar 342 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında yüzde 15,9 olarak gerçekleşti.

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Kişi başına 4 bin 206 TL sağlığa harcanmış
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