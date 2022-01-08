Kişisel mahremiyete yapay zeka önlemi getirildi

İstanbul Kalkınma Ajansı
'nın organizasyonunda İTÜ Arı Teknokent
'ten CES Eurkapark etkinliğine katılan girişimler arasında yer alan Syntonym, yapay zekagörsel veri işleme alanında faaliyet gösteriyor. Türk Telekom
'un girişim hızlandırma programı Pilot'un 8'inci dönem mezunu olan Syntonym, 2019 yılında Batuhan Özcan ve Emre Çavunt tarafından kuruldu. Şirket, veri anonimizasyonu yapan teknoloji ürünü ile bireylere ait tüm analitik değerleri azami oranda koruyarak, bireylerin yüzlerini mevcutta var olmayan yüzlerle değiştiriyor. Yapay zeka destekli girişim şahısların demografik özelliklerini korurken hiçbir gizlilik ihlali yapmıyor. Böylece kurumların bulunduğu ülkelerin regülasyonlarına uyumlu şekilde işlem yapmasına destek oluyor. Girişim otomotivden alışveriş merkezlerine pek çok sektörden firmanın veri mahremiyeti sorunlarını çözüyor.
TT VENTURES YATIRIMI ALDI
TT Ventures yatırımı da alan Syntonym, geleneksel yöntemlerin aksine analitik metrikleri koruyarak hem anonimleştirme sürecindeki yapısal ve işlevsel kayıpların önüne geçmeyi hem de elde edilen verilerin yapay zekâ eğitimlerinde kullanılmasını mümkün kılıyor. Eurkapark etkinliğine katılımdan son derece memnun olan girişimin müşteri potansiyelini yukarı taşımasında bu tür etkinlikler etkili oluyor.