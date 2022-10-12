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Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:23

KİT'lerin 2023 yılı mali hedefleri belli oldu! 163 milyarlık yatırım öngörülüyor

AA
KİT’lerin 2023 yılı mali hedefleri belli oldu! 163 milyarlık yatırım öngörülüyor

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2023'te 163,4 milyar lira tutarında yatırım yapması planlanıyor. Kamu teşebbüsleri, 2023 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla 2023 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemlerle istihdam ve hizmet alım usulleri belirlendi. Buna göre, kamu teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek.

Atıl durumdaki gayrimenkuller değerlendirilerek, üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek.

Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecek.

Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

Kamu teşebbüsleri ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

BORÇLAR ZAMANINDA ÖDENECEK

Kamu teşebbüsleri, 2023 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Bu teşebbüsler, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, programdaki mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

Kamu işletmeleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorunda olacak.

KİT'LERİN 2023 YILI MALİ HEDEFLERİ

Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri de belirlendi. Bu kapsamda KİT'lerin 2023'te toplam 163 milyar 399 milyon 361 bin liralık yatırım yapması öngörülüyor.

En yüksek yatırımı 76,6 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yapacak. TPAO'yu 28,3 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 17,1 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ ve 14,3 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ takip edecek.

KİT'lerin 2023 yılı mali hedefleri şöyle (bin lira):

Kamu teşebbüsleri Yatırım Borçlanma gereği Faiz dışı fazla
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi Kamu Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 343.964 6.524.219 -1.866.219
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.410.000 -889.231 809.231
Türkiye Taşkömürü Kurumu 190.000 3.492.556 256.483
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 235.870 8.624.864 -540.964
Elektrik Üretim AŞ 8.031.000 90.557.000 59.438.000
Türkiye Elektrik İletim AŞ 17.113.000 -20.784.251 21.797.542
Türkiye Petrolleri AO 76.558.700 19.922.834 -16.931.371
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ 14.250.000 422.760.203 -171.706.397
Toprak Mahsulleri Ofisi 218.530 -4.545.193 33.307.132
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 100.000 4.762.538 -363.868
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 774.850 441.688 216.562
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 100.000 903.392 -214.412
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 69.850 -38.534 -111.466
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 28.259.335 46.319.471 4.212.837
TCDD Taşımacılık AŞ 8.941.000 13.119.646 0
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ 654.000 776.317 50.789
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4.537.000 5.721.623 -9.823.886
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 331.426 -3.304.786 3.010.762
Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ 30.000 21.385 6.162
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ 248.000 495.621 -245.621
4046 Sayılı Kanuna tabi oIup sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşlar
Sümer Holding AŞ 800 71.379 8.021
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ 2.036 3.862 -10.902
Genel Toplam 163.399.361 594.956.603 -78.701.585
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KİT'lerin 2023 yılı mali hedefleri belli oldu! 163 milyarlık yatırım öngörülüyor
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