Kıymetli maden analizinde yetkilendirilecek özel ayar evleri için standartlar belirlendi

Kıymetli maden ve kıymetli taş analizinde yetki verilecek özel ayar evlerine ilişkin standartlar ve denetim esasları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce verilen ayar evi yetki belgesi iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre sonunda, talep edilmesi ve yeterlik kıstaslarını taşıdığının tespit edilmesi kaydıyla, ayar evi yetki belgesi iki yıl süreyle vize edilecek. Ayar evi yetki belgesi bulunmayanlar, vize edilmeyen veya iptal edilenler ayar evi faaliyetinde bulunamayacak.

Şube açma, ayar evi devri ve unvan değişikliği talepleri izne tabi olacak. Şube açma, ayar evi devri ve unvan değişikliğine ilişkin talepler, ayar evi yetki belgesi başvurusu gibi değerlendirilerek Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılacak.

AYAR EVİ YETERLİK KISTASLARI

Genel Müdürlükçe yetki verilecek ayar evleri tesis yeri ve alanı, tesis bölümleri, laboratuvar ve teknik personel ile güvenlik gibi fiziki ve teknik yeterlik kıstaslarını sağlayacak.

Yetki verilmiş özel ayar evleri, TSE standartlarında yer alan cihazları yılda en az bir kez, hassas terazileri ise yılda en az iki kez TÜRKAK tarafından akredite kuruluşa kalibrasyon yaptırarak sertifikalandırılacak.

Ayar evleri bir teknik sorumlu ve yeteri sayıda teknik personel bulunduracak. Kıymetli maden ayar evi laboratuvarı, bir teknik sorumluyla laboranttan oluşacak. Kıymetli taş laboratuvarında taş analizinin yapılabilmesi için en az iki eksper bulunacak. Ayrıca her ayar evinde en az lise mezunu bir idari personel olacak.

Altın ayar tespitinde TS EN ISO 11426 standardına göre kupelasyon yöntemi, gümüş ayar tespitinde TS ISO 13756 standardına göre volumetrik, titrasyon yöntemi, platin ayar tespitinde TS EN ISO 11210 standardına göre çöktürme (gravimetrik) yöntemi ve paladyum ayar tespitinde TS EN ISO 11490 standardına göre çöktürme (gravimetrik) yöntemi kullanılacak. BS EN ISO 3497:2001 standardına göre X-Ray spektrometrik metot yöntemi sadece sınırlı sayıda ya da özel olarak üretilen kıymetli madenden mamul ziynet eşyalarının analizinde kullanılabilecek.

Ayar evlerince alınan numunelerin yapılan analizleri neticesinde, numunelerin ayarlarına ilişkin rapora itiraz edilmesi halinde, söz konusu numuneler bir başka ayar evinde analize tabi tutulacak. Burada yapılan analiz sonucunda da numunenin ayarına ilişkin itiraz veya ihtilaf olması halinde ise nihai analiz ve ayar belirleme işlemi Darphanede yaptırılacak. Genel Müdürlükçe tespit edilen ayar nihai olup bu rapora itiraz edilemeyecek.

İlgili birimler ve özel ayar evleri arasında bilgi girişini ve takibini sağlayacak şekilde Genel Müdürlük tarafından Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Ayar Raporu İzleme Sistemi kurulacak.

AYAR EVLERİNİN DENETİMİ

Ayar evlerinin yeterlik kıstaslarını taşımaya devam edip etmediği hususu, Genel Müdürlükçe her zaman denetlenebilecek.

Ayar evlerinin yeterlik kıstaslarına ilişkin denetimleri, her takvim yılında en az bir kez planlı ve en az bir kez plansız yapılacak.

Yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen ayar evi uyarılacak ve söz konusu eksikliği gidermesi için ayar evine 30 iş günü süre tanınacak. Bu süre içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen ya da aynı vize dönemi içinde birbirinden farklı dört kez tebliğde belirtilen yükümlülüklere uymadığı saptanan ayar evlerinin faaliyet izni başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilecek.

Ayar evi yetki belgesi iptal edilenler, 3 ay geçmedikçe tekrar başvuruda bulunamayacak.

Özel ayar evi yetki belgesi başvurusu ve yetki belgesi düzenleme ücretinin ödenmesi, hizmet gerçekleşmeden önce Genel Müdürlük döner sermaye hesabına yürürlükte bulunan "işlem ve hizmet bedelleri listesi"ne göre yapılacak.

Tebliğin yürürlüğe girmesini takiben en geç 6 ay içinde daha önce yetki belgesi verilmiş bulunan ayar evleri, yeni standartlara kendilerini uyumlu hale getirecek.

Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, ilk işlem ve hizmet bedelleri listesi yayımlanacak. Bu liste yayımlandıktan sonra daha önce yetki belgesi verilen ayar evleri Kuruma yapacakları bildirimle özel ayar evi yetki belgesi yenileme ücretinin yatırıldığına dair yazılı belgeyi gönderecek.