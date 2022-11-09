Kız Kardeşim Projesi, girişimci kadınlara 3 milyon TL’lik hibe desteği sağladı

Coca-Cola Türkiye'den yapılan ortak açıklamaya göre, Coca-Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek yürütülen Kız Kardeşim Projesi hibe programı kapsamında hibe almaya hak kazanan girişimci kadınlar düzenlenen törenle duyuruldu.

Programın tanıtım törenine TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Serin Onkardeşler katıldı.

2022 yılı Hibe Programı 4 aşama halinde gerçekleştirildi. Kapsamı, imalat, yeme ve içme, bilgi ve iletişim, konaklama sektörlerini içine alacak şekilde genişletilen programda, online başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçildi.

Bu sürecin ardından bölgesel mülakatlar gerçekleştirildi. Bölgesel mülakatı başarıyla geçen girişimci kadınlar Hibe Programı Eğitim Kampı'na katılarak kamp müfredatlarını içeren eğitimler aldı.

Final değerlendirmelerini başarıyla tamamlayan 60 girişimci kadın, iş geliştirme hibesiyle desteklendi ve projenin finansal kurum ortağı olan Akbank'ın avantajlı destek paketlerinden yararlanmaya hak kazandı.

Kız Kardeşim Projesi Üçüncü Hibe Programı'nda bu yıl hibe verilen girişimci kadın sayısı ve hibe miktarı iki kat artırıldı. 60 girişimci kadına 50 biner TL olmak üzere toplamda 3 milyon TL'lik destek sağlandı.

Proje kapsamında bugüne kadar 101 girişimci kadına, işlerini büyütmeleri amacıyla destek sağlandı.

"HİBE ALMAYA HAK KAZANAN KADIN GİRİŞİMCİLERİN KADIN İSTİHDAMINA KATKISINI SAHADA GÖRÜYORUM"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Coca-Cola Türkiye olarak 7 yıldır projeye kesintisiz destek vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Hepimiz kadınların daha iyi bir yere gelmesi için çalışmalıyız. Hibe almaya hak kazanan kadın girişimcilerin kadın istihdamına katkısını sahada görüyorum. Bu da bizlere daima cesaret veriyor." değerlendirmesinde bulundu.