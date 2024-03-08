Kız Kardeşim Projesi ile genç kadınlara tam destek

Kadının Güçlenmesi, Atıksız Bir Dünya, Suyun Doğaya Geri Kazanımı ve Topluma Katkı alanlarındaki projeleriyle sürdürülebilir bir gelecek için çalışan Coca-Cola, özellikle kadınların sosyo-ekonomik hayatta aktif bir şekilde yer almasını destekliyor. Bu doğrultuda Coca-Cola Vakfı'nın finansal desteğiyle 2015 yılında Türkiye'de başlatılan Kız Kardeşim Projesi 9 yıldır kesintisiz olarak sürdürülüyor.Türkiye genelinde uygulanan projede, kadınların farklı eğitimlerle gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaları ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları sağlanıyor. Her yıl yapılan araştırma ve analiz sonuçları çerçevesinde, projenin kapsamı genişletiliyor ve proje yeni işbirlikleri ile güçlendiriliyor. 2023 yılı itibarıyla yeni bir döneme giren Kız Kardeşim Projesi, Coca-Cola Vakfı'nın finansal desteği ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ortaklığında, hayal ettikleri kariyere ulaşmaları, birbirlerinden ilham almaları, başarılı bir kariyer için ihtiyaçlarını tespit etmeleri ve güçlenmeleri için genç kadınlara destek veriyor.Genç kadınlara yönelik olarak kapsamı geliştirilen proje Burs Programı, Güçlenme Programı, Yıldızlar Karması Programı, Kampüs Programı olmak üzere dört ayrı programdan oluşuyor. Türk Eğitim Vakfı işbirliğiyle devam eden Burs Programı kapsamında, her yıl programa dahil olan genç kadınlara verilen burslar, eğitimlerine devam etmelerine katkı sağlıyor.KIZ Kardeşim Güçlenme Programı, farklı içeriklerle, etkisi artırılacak şekilde tasarlandı. Profesyonel isimlerin mentorluk desteği verdiği "Mentorluk Programı" ile genç kadınlara günlük hayat, kariyer ve gelişim konularında rehberlik ediliyor. "Kişilik Envanteri Testi" ve "Dayanıklılık Envanteri Testi" ile genç kadınların potansiyellerini ve kariyer yolculuklarında başarılarını artıracak gelişim alanlarını fark etmeleri amaçlanıyor. Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) tarafından tasarlanan ve üniversiteli genç kadınlara ücretsiz sunulan bu testlerle, genç kadınların geleceklerini güçlü hedeflerle inşa edebilmelerine destek veriliyor. Alanlarında başarılı ve etkin rol modellerin katılımıyla düzenlenen "Gücüm Kız Kardeşimden" seminerleri ve "Podcast Eğitim Programı" ile ise genç kadınlar kariyer yolculuklarında ve gelişimlerinde ilham alabilecekleri yeni kaynaklar ile buluşturuluyor.KIZ Kardeşim'in yeni döneminde AHBAP Derneği işbirliğinde hayata geçirilen Yıldızlar Karması Programı ile sporda, sanatta ve toplumsal fayda alanında hayallerini gerçeğe dönüştürerek hem yeni başarılara imza atmak hem de kız kardeşlerine rol model olmak isteyen genç kadınlara maddi ve ayni destek sağlanıyor. Böylece kendilerine inanan ve ulusal ve uluslararası arenada elde edecekleri başarılarla kız kardeşlerine rol model olmak isteyen genç kadınların, bugünün ve geleceğin yıldızları olması hedefleniyor. Kız Kardeşim Projesi, 2024 yılında mevcut programların yanı sıra üniversite mezunu genç kadınların hayalini kurdukları kariyere ulaşmalarını destekleyecek yeni programlarla kapsamını genişleterek yoluna devam ediyor.